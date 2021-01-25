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Греческий центрбек определился с новым клубом.

Центральный защитник Сократис Папастатопулос, досрочно расторгнувший контракт с лондонским Арсеналом в январе, стал игроком Олимпиакоса.

Как сообщает пресс-служба греческого клуба, 32-летний футболист перебрался в новый клуб на правах свободного агента, подписав контракт до 2023 года.

В текущем сезоне Сократис не провел за первую команду "канониров" ни одного поединка, оставшись вне списка заявленных футболистов как на Премьер-лигу, так и на Лигу Европы.

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