Греческий центрбек определился с новым клубом.
Сократис Папастатопулос, ФК Олимпиакос
25 января 2021, 19:53
Центральный защитник Сократис Папастатопулос, досрочно расторгнувший контракт с лондонским Арсеналом в январе, стал игроком Олимпиакоса.
Как сообщает пресс-служба греческого клуба, 32-летний футболист перебрался в новый клуб на правах свободного агента, подписав контракт до 2023 года.
В текущем сезоне Сократис не провел за первую команду "канониров" ни одного поединка, оставшись вне списка заявленных футболистов как на Премьер-лигу, так и на Лигу Европы.
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