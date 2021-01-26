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Украинец прописался в чемпионате Эстонии.

Защитник Владимир Баенко, который в прошлом сезоне защищал цвета полтавской Ворсклы, стал игроком эстонской Левадии.

Контракт с украинцем заключили на два года.

В минувшем сезоне Баенко провел за полтавчан 15 матчей, в которых забил один гол.

Отметим, что в Левадии ранее выступали другие украинцы защитник Александр Сафонов и форвард Юрий Коломоец.

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