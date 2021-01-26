Защитник Владимир Баенко, который в прошлом сезоне защищал цвета полтавской Ворсклы, стал игроком эстонской Левадии. 

Контракт с украинцем заключили на два года. 

 

В минувшем сезоне Баенко провел за полтавчан 15 матчей, в которых забил один гол.

Отметим, что в Левадии ранее выступали другие украинцы защитник Александр Сафонов и форвард Юрий Коломоец.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.