Украинец прописался в чемпионате Эстонии.
ВЛАДИМИР БАЕНКО, ФК ВОРСКЛА
26 января 2021, 17:20
Защитник Владимир Баенко, который в прошлом сезоне защищал цвета полтавской Ворсклы, стал игроком эстонской Левадии.
Контракт с украинцем заключили на два года.
В минувшем сезоне Баенко провел за полтавчан 15 матчей, в которых забил один гол.
Отметим, что в Левадии ранее выступали другие украинцы защитник Александр Сафонов и форвард Юрий Коломоец.
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