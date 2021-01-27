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Украинец стал полноправным игроком клуба из Беларуси.

Защитник Андрей Бацула на полноценной основе перебрался в Динамо Минск. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Динамо выкупило контракт украинца у бельгийского Кортрейка и подписало соглашение с игроком на один год. Условия сделки между клубами пока не сообщаются.

Отметим, что В Минск украинский защитник переехал в июне 2020-го года на правах аренды (сроком на один год) и за вторую половину сезона сыграл в 13-ти матчах, отметился одной результативной передачей.

В УПЛ Бацула защищал цвета Александрии и Зирки. Также он выступал за Ворсклу и Кремень.

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