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Команда выиграла первый матч в новом году.

В матче 17-го тура чемпионата Венгрии Ференцварош в гостях сумел обыграть Будафок (3:0).

В первом тайме "фради" забили лишь однажды. Мяч на счету Узуни. Во второй половине игры отметился Чонтош, а на 67-й минуте пенальти реализовал Харатин.

Другой украинец Александр Зубков вышел на замену на 71-й минуте встречи.

Отметим, что на данный момент Ференцварош возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии с 42 очками в активе.

Будафок - Ференцварош 0:3

Голы: Узуни, 25, Чонтош, 58, Харатин, 67

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