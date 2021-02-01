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Football.ua анонсирует самые интригующие матчи этой недели.

На этой недели состоится много интересных поединков, но в этом материале мы выделим три главных поединка ближайших дней. В эпицентре нашего внимание два матча английской Премьер-лиги и поединок итальянской Серии А.

В рамках 22-го тура АПЛ нас будет ожидать увлекательным лондонское дерби, в рамках которого Тоттенхэм сразится с Челси. Новоиспеченный наставник "пенсионеров" Томас Тухель к моменту начала встречи проработает лишь чуть больше недели на своей должности, поэтому в столь ответственном противостоянии от него можно будет ждать неожиданных тактических решений.

Тоттенхэм — Челси

Четверг, 4 февраля, 22:00. Лондон, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. 22-й тур АПЛ

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2020-й год оказался неудачным для "синих" с точки зрения очных баталий против "шпор". Команда тогда еще Фрэнка Лампарда по разу победила и сыграла вничью в рамках АПЛ, однако оступилась в матче Кубка английской лиги текущего розыгрыша, в результате чего была вынуждена покинуть данное состязание уже на стадии 1/8 финала.

Нельзя утверждать, что текущая форма команд позволяет назвать явного фаворита в предстоящей игре, в чем и кроется основной повод проявить к ней зрительский интерес. Коллектив Моуриньо, как кажется на первый взгляд, вновь вернулся на победную тропу на всех внутренних фронтах, после неудачных выступлений в конце прошлого года, однако календарь "шпор" не позволял говорить о серьезном напряжении ввиду отсутствия сильных соперников, за исключением Ливерпуля.

И уж точно нельзя говорить о каких-либо положительных результатах в обозримом прошлом со стороны Челси. Недаром ведь у руководства клуба сдали нервы, и даже продвижение по сетке Кубка Англии не смогло спасти Лампарда от отставки. Томас Тухель, дабы избежать возможного давления, сразу отмел претензии своей новой команды на чемпионский титул. Однако это далеко не означает снятие ответственности за результаты с назначенного в кризисной ситуации менеджера.

"Синим" необходимо будет оставить за спиной серии неудачных выступлений. В противном случае — "шпоры" вполне способны поднять вопрос о соответствии занимаемой должности для немецкого наставника своего будущего соперника. Жозе Моуриньо любит противостоять коллегам по тренерскому цеху, чье имя находится на слуху, поэтому предстоящая игра обещает стать еще и принципиальной дуэлью между наставниками.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, больше шансов добиться успеха у Челси. На победу команды Тухеля можно поставить с коэффициентом 2,28, ничья оценивается в 3,49, а победа "шпор" — в 3,36.

Двадцать первый тур итальянской Серии А подарит нам принципиальное противостояние между туринским Ювентусом и римской Ромой, в котором будет крайне сложно заранее определить фаворита на победу. В послужном списке у наставника "джаллоросси" Паулу Фонсеки числится лишь одна победа на общепризнанным грандом итальянского футбола, поэтому португальский специалист всерьез будет намерен исправить недочеты встречи в рамках первого круга текущего сезона (2:2).

Ювентус — Рома

Суббота, 6 февраля, 19:00. Турин, Альянц Стэдиум. 21-й тур Серии А

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua

"Волкам" удалось уже на старте сезона-2020/21 сбить пресловутый чемпионский порыв туринского Ювентуса в погоне за очередной защитой своего титула. Матч против Ромы в этом плане стал первой серьезной пробой пера для тогда еще только привыкавшего к работе в новой должности Андреа Пирло, и именно эта игра ознаменовала начало проблем на старте сезона для "зебр".

С тех пор прошло уже достаточно много времени, но коллективы Фонсеки и Пирло по-прежнему остаются связаны между собой соседними позициями в турнирной таблице. Ювентус слишком часто лихорадит для того, чтобы назвать его абсолютным фаворитом в борьбе за чемпионское звание в этом футбольном году. По большому счету, "бьянконери" как раз и не хватает доказательств превосходства над прямыми конкурентами, поэтому грядущий матч против Ромы приобретает дополнительный смысл для них.

Сами римляне, в свою очередь, уже неоднократно сумели по ходу нынешнего сезона изрядно потрепать нервы прямым конкурентам, однако стабильности в их выступлениях до сих пор нет. Фонсека находился под жесткой критикой в начале 2021 года, когда "волки" разменяли боевую ничью в матче против миланского Интера (2:2) на безвольное поражение от Лацио (0:3) и вылет из Кубка Италии в матче против Специи (техническое поражение 0:3).

Очевидно, что Роме необходим удачный опыт противостояния против серьезного соперника, но способны ли на подобные подвиги "джаллоросси" в их текущем состоянии? Это и станет одной из загадок предстоящей игры.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, "Старая синьора" — абсолютный фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,72. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,17, а на победу "волков" — 4,25.

В прошлом сезоне вокруг подобной афиши была сосредоточена основная интрига вокруг борьбы за чемпионский титул между данной парой команд. Однако пандемия COVID-19 поменяла в нашей привычной жизни абсолютно все. В том числе, и структуру претендентов на победу в английской Премьер-лиги. "Красные" уже успели облюбовать статус фаворитов в матчах против "горожан", но в контексте 23-го тура национального первенства буду выступать в качестве догоняющей стороны.

Ливерпуль — Манчестер Сити

Воскресенье, 7 февраля, 18:30. Ливерпуль, Энфилд. 23-й тур АПЛ

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Действующий чемпион попал в настоящий шторм на стыке годов, после чего начал сваливаться в крутое пике. Потерпел неудачу коллектив Юргена Клоппа и в матче ранней стадии Кубка Англии против принципиального соперника в лице Манчестер Юнайтед, что только подчеркнуло игровой кризис, сопровождающий выступления команды.

А ведь начиналось все не так уж и плохо — команда показывала уверенный ход, но серьезно просела под давлением матчей Лиги чемпионов УЕФА. В виду приближающегося плей-офф, а также возросшей дистанции до первой строчки турнирной таблицы, у Ливерпуля попросту не будет путей для отступления.

С коллективом Хосепа Гвардиолы ситуация обстояла совершенно иным образом — Сити начал сезон не самым лучшим образом, но с каждым новым матчем продолжал приближаться к оптимальным кондициям. Дошло до того, что "горожане" абсолютно незаметным для окружающих способом поднялись на вершину турнирной таблицы, где с завидным постоянством теперь отбрасывают своих преследователей на приемлемую для себя дистанцию.

Однако, серьезной проблемой для Манчестера может стать атмосфера Энфилда, на поле которого они не побеждали в рамках АПЛ с 2003 года. Впрочем, и эту традицию может свести на нет "пандемический" сезон.

Что же касается прогноза на матч, то победу Ливерпуля в этом матче эксперты оценили коэффициентом 3,07, ничью — 3,36, а победу Сити — 2,34.