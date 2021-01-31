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Football.ua рассказывает о деталях предстоящего отборочного турнира для нашей национальной команды.

В мире большого футбола, пока что, болельщики упоминают грядущий летний чемпионат Европы-2020 лишь в контексте возможной дополнительной нагрузки для футболистов в и без того непростом для всех "пандемическом" сезоне. Украинское сообщество, в отличии от своих западных коллег, несколько проигрывает в плане вовлеченности в процесс, однако для компенсации недостатка эмоций появился достаточно интересный способ.

Предлагаем обратить внимание на увлекательный футзал, в мире которого коронавирус COVID-19 также отыгрывает одну из ключевых ролей в данный момент. Но тем не менее, любители данного вида спорта вовсю обсуждают уже успевший стартовать групповой этап квалификации к чемпионату Европы-2022, который впервые в истории будет принимать под своей эгидой Королевский нидерландский футбольный союз в двух городах: Амстердаме и Гронингене.

Сразу необходимо сделать уточнение для тех фанатов, которые ранее имели опыт наблюдать за подобными состязаниями. УЕФА внес серьезные изменения в регламент, поэтому впервые в истории футзала квалификация на Евро будет проводится в формате группового этапа, к чему уже точно привыкли почитатели футбола. Речь идет о восьми квартетах, в рамках каждого из которого участники проведут по одному поединку на домашнем и гостевом паркетах соответственно. Проведение данной стадии растянется во времени до апреля 2021 года.

В дальнейшем, восемь наиболее успешных команд (по одной от каждой из групп) составят кампанию хозяевам финального турнира, Нидерландам, в финальной стадии чемпионата Европы-2022, который пройдет с 9 января по 6 февраля следующего года. Для остальных участников квалификации также будет возможность попасть на международный форум.

Шестеро лучших по дополнительным показателям вторых мест (по одному от каждой из групп) присоединятся к девяти вышеназванным сборным в финальном турнире, а две худшие команды сразятся между собой в стыковых матчах за последнюю путевку в Нидерланды. Проведение данных матчей запланировано на 14-17 ноября 2021 года.

Таким образом, мы получим 16 команд (расширение от 12, которые были ранее) в финальном турнире, которые затем будут разделены между собой на четыре равные по количеству участников группы, после чего турнир будет разыгрываться привычным для всех способом, предусмотренном для международных форумов.

Жребий группового этапа квалификации уготовил для сборной Украины необходимость играть в рамках первой отборочной группы. Нашими соперниками стали представители Дании, Албании и Хорватии.

По большому счету "сине-желтые" уже должны были к этому моменту стартовать домашним поединком первого тура против Дании, запланированном на 27 января, однако скандинавы так и не приехали в Запорожье из-за запрета покидать страну, который вынесло правительство скандинавской страны в связи с пандемией. К слову, тут стоит отметить, что ситуация обернулась для нас не таким уж и плохим образом — теперь, оба матча с датчанами сборная Украины сыграет в родных стенах (7 и 8 апреля 2021 года соответственно).

Именно по этой причине в турнирной таблице нашего квартета на данный момент только три команды имеют отметки о сыгранных матчах: хорваты спокойно разобрались с нашими соперниками по второму туру — Албанией (4:1), после чего обыграли Данию с аналогичным счетом.

"Горные орлы" не особо хватают звезды с футзального небосвода, являясь достаточно скромной командой по меркам данного вида спорта. Однако это не помешало подопечным Эринда Ресули победить в своей отборочной группе на прошлом этапе, пусть и с небезупречной статистикой противостояний против Сан-Марино (4:1), Болгарии (4:1) и Андорры (0:1).

Добавим сюда также и немаловажный фактор тонуса, ведь сборная Украины последний раз собиралась для проведения полноценных игр еще в начале декабря 2020 года, когда устраивала контрольные поединки против Молдовы (8:0 и 4:1).

Однако главный тренер нашей национальной команды Александр Косенко прекрасно знает тех футболистов, с которыми будет начинать данный квалификационный раунд, ведь заявка сборной Украины по футзалу в ее текущем представлении прошла испытание уже не одним турниром.

Безусловно, "выдающееся" выступление на минувшем чемпионате мира-2020 сложно было занести себе в актив: в элитном раунде было добыто всего одно очко в трех поединках, хотя противостояли нам сербы (2:5), французы (2:2) и испанцы (1:2). Последние – действующие вице-чемпионы Европы. Однако именно благодаря участию в прошлом мировом форуме, "сине-желтые" получили прямую путевку в данный раунд квалификации.

Заявка сборной Украины: Юрий Савенко, Кирилл Ципун (оба — Продэксим), Сергей Малышко, Тарас Королишин, Николай Грицына (все — Сталица, Беларусь), Олег Еремин (Витен, Беларусь), Михаил Зварич, Николай Белоцерковец, Петр Шотурма (все — Продэксим), Александр Педяш, Сергей Журба (оба — ХИТ), Николай Микитюк, Артем Фаренюк (оба — Ураган), Тарас Кузь (Энергия).

Заявка сборной Албании: Кристиано Кардосо да Силва, Ментор Мейзини, Халим Сельманай, Эрмир Крэзиу, Азем Браими, Агон Рамадани, Бесник Рексхепай, Алмир Хасай, Арбер Шкодра, Эндрит Кача, Редж Караджа, Ельеса Незири, Клодиан Ррапи.

В честь предстоящего поединка главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко в интервью телеканалу Футбол поделился ожиданиями от матча против Албании в отборе на Евро-2022.

"Есть фавориты на бумаге, есть аутсайдеры. Но все равно все ставят перед собой цель выйти из группы. Тем более, сейчас формат изменили: матчи дома и на выезде. Такие, как Албания, дома приложат максимум усилий. У них есть неплохие исполнители.

Нужно правильно подготовиться, иначе, если не настроиться, можно получить проблемы и с Данией, Албанией и с кем угодно", — подытожил Косенко.

Поединок Албания — Украина состоится 31 января в Олимпийском парке в Тиране. Начало в 18:55 по киевскому времени. Прямую трансляцию противостояния Вы можете посмотреть на телеканале Футбол 1.