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Украинцу осталось уладить последние детали трансфера.

Как сообщает греческий ресурс naftemporiki.gr, украинский защитник Олег Данченко, права на которого принадлежат казанскому Рубину, в данный момент находится в Афинах, где обговаривает последние детали будущего перехода в местный АЕК.

Согласно источнику, на данный момент процесс переговоров перешел в фазу медицинского обследования и согласованию последних моментов контракта между футболистом и греческим клубом.

Новое соглашение подразумевает, что 26-летний защитник будет выступать в АЕКе на правах полугодичной аренды с опцией обязательного выкупом по ее завершению, в случае если футболист проведет оговоренное количество матчей.

В текущем сезоне Данченко выступал на правах аренды за Уфу, в составе которой выходил на поле в 16 поединках (1081 минута), отметившись пятью результативными передачами.