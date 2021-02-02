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Силас подписал контракт с бразильским клубом Пелотас.

Бывший полузащитник Зари Силас подписал контракт с бразильским клубом Пелотас, который выступает в Серии D. Об этом сообщает пресс-служа клуба.

Подробности сделки не разглашаются, но известно, что футболист достался бразильцам бесплатно.

Силас выступал за Зарю с 2017 по 2019 год, после чего был отдан в аренду в Хапоэль Кирьят-Шмона.

Летом у него завершился контракт с луганчанами, после чего он перебрался в минское Динамо, где провел всего лишь две игры.