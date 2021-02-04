В рамках 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Иттихад дома разгромил Аль-Фатех (4:1).

На девятой минуте матча вингер хозяев Фахад аль-Муваллад забил красивый, но курьезный гол в ворота украинца Максима Коваля.

Он сумел нанести удар, находясь у кромки поля, и мяч, чудом, оказался в воротах.


 

Аль-Иттихад занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. Аль-Фатех идет недалеко от зоны вылета, на 12-й позиции.

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