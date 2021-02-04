Украинский кипер не лучшим образом сыграл в простой ситуации.
Максим Коваль, Аль-Фатех
04 февраля 2021, 22:50
В рамках 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Иттихад дома разгромил Аль-Фатех (4:1).
На девятой минуте матча вингер хозяев Фахад аль-Муваллад забил красивый, но курьезный гол в ворота украинца Максима Коваля.
Он сумел нанести удар, находясь у кромки поля, и мяч, чудом, оказался в воротах.
Аль-Иттихад занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. Аль-Фатех идет недалеко от зоны вылета, на 12-й позиции.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.