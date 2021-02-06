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Экс-полузащитник львовских Карпат играл практически в каждом матче своего бывшего клуба, но оказался тому не нужен.

Как сообщает официальный Instagram-аккаунт азербайджанского клуба Сабах, столичному коллективу удалось оформить переход украинского полузащитника Дмитрия Клеца из Кешли в качестве свободного агента.

Контракт рассчитан до конца текущего сезона, а футболисту вручили футболку с 48-м номером на спине.

В составе бывшего клуба Клец провел 14 матчей, отдав одну голевую передачу и нанеся один результативный удар за почти 1200 минут на футбольном поле.

Трансферная стоимость украинского полузащитника, как и в момент уходе из львовских Карпат летом 2020 года, составляет 400 тыс. евро, согласно данным портала Transfermarkt.

В текущем розыгрыше национального первенства Кешли занимает седьмую строчку, а непосредственно за ним расположился Сабах.