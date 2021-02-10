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Клуб украинского хавбека обыграл Вашаш из второго по силе дивизиона страны.

В поединке 1/16 финала Кубка Венгрии Фехервар отправился в гости к Вашашу, который выступает во втором по силе дивизионе страны.

Гости отправили в ворота соперника два мяча, автором одного из которых стал полузащитник Иван Петряк.

Украинец вышел на поле в стартовом составе Фехервара, а на 23-й минуте записал на свой счет забитый мяч.

Несмотря на случившийся немного позже автогол, финальный свисток зафиксировал победу Фехервара со счетом 2:1, а для Вашаша участие в Кубке Венгрии подошло к своему завершению.

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