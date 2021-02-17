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Предлагаем читателям предсказать судьбу каталонского клуба в текущей еврокампании.

Первая встреча против французского ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, которая для каталонской Барселоны проходила на поле родного Камп Ноу, завершилась очередным провалом подопечных Рональда Кумана в текущей еврокубковой кампании (1:4).

Барселона — ПСЖ 1:4 Видео голов и обзор матча

В середине первого каталонский клуб получил право исполнить пенальти, который заработал Фрэнки де Йонг, а уверенным ударом в правый верхний угол реализовал Лионель Месси. Этот гол позволил Барселоне получить ситуативное преимущество по счету, а для самого аргентинца стал очередным поводом для персонального рекорда.

Однако французский клуб оказался готов и к такому повороту событий, отыгравшись уже спустя пять минут усилиями Килиана Мбаппе, который в свои 22 года уже успел выйти на третье место по числу забитых мячей в истории ПСЖ и стал вторым игроком, после украинца Андрея Шевченко, которому удавалось оформить хет-трик на Камп Ноу в Лиге чемпионов УЕФА.

В конечном итоге, французский форвард стал лучшим игроком матча, а его оппонент из обороны каталонского клуба, Клеман Ленгле, — худшим.

Домашние матчи в этом сезоне — явно не самая сильная сторона "блаугранас". Барселона, на данный момент, крупно уступила в родных стенах в рамках Лиги чемпионов столько раз, сколько сделала это за 20 предыдущих сезонов, впервые в истории проиграв две последовательные домашние игры в данном турнире.

По окончанию поединка, слово взяли наставники и футболисты обеих команд. Так, Рональд Куман подтвердил, что "ПСЖ на данный момент является более сильной командой, чем Барселона", а французский нападающий "блаугранас" Антуан Гризманн посетовал, что "Барселона так и не показала свою лучшую игру".

Со стороны парижан слово взял главный тренер Маурисио Почеттино, отметив преждевременную радость болельщиков и экспертов, а своему наставнику в этом вопросе вторил бразильский полузащитник Маркиньос, заявив, что у Барселоны "еще будут 90 минут ответной игры".

Теперь, когда эмоции от первого поединка в данной паре приутихли, Football.ua хочет спросить у своих читателей мнения, сможет ли каталонская Барселона повторить свой успех четырехлетней давности, в зеркальных поединках одержав успех на поле соперника?

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