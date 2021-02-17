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Итальянец перебрался во Вторую лигу США.

Бывший защитник Милана и сборной Италии Лука Антонелли стал игроком ФК Майами. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

С футболистом был подписан контракт до 30 ноября 2021 года.

"Качество Антонелли говорит само за себя. У бывшего игрока сборной Италии есть силы, чтобы помогать нашему клубу, и мы очень рады видеть его здесь.

В нашей команде много молодых игроков, и привлечение Антонелли, с его опытом, поможет нам развивать их как на поле, так и за его пределами", - сказал главный тренер и технический директор Майами Пол Далглиш.

Последним клубом 34-летнего Антонелли был представитель Серии Б Эмполи, который он покинул в октябре 2020 года. Также он выступал за Бари, Парму и Дженоа.

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