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В текущем сезоне выступления подопечных Чириако Сфорцы стабильно идут по наклонной.

На достаточно ранней стадии розыгрыша Кубка Швейцарии жребий подарил Базелю, третьей команде по итогам минувшего розыгрыша местной Суперлиги, возможность сыграть с представителем Челлендж-лиги — Винтертуром.

Однако сама игра на поле стоящих ниже по классу соперников у подопечных Чириако Сфорцы совершенно не удалась. Базель пропустил первый гол уже на 18-й минуте, после чего из-за повреждений лишился двух важных футболистов еще до перерыва, а что в конечном итоге помогло их соперникам нарастить преимущество до и после перерыва.

На пять пропущенных мячей у Базеля нашлась возможность ответить лишь под занавес основного времени — гости забили дважды, но следом в их ворота был направлен еще один результативный удар.

Стоит отметить, что Винтертур — далеко не безызвестный клуб в Швецарии. Команда была основана более столетия назад — в мае 1896 года, и трижды в своей истории поднимала чемпионский клуб над своей головой.

Теперь, Базель может смело сосредоточить все силы на национальном первенстве, где команда за 20 сыгранных туров умудрилась допустить 16-очковое отставание от Янг Бойза, который вольготно разместился на первой строчке.