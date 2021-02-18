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18 февраля компания Volia и медиасервис MEGOGO во время трансляции первых матчей плей-офф Лиги Европы УЕФА с участием киевского Динамо и донецкого Шахтера проведут совместный онлайн-марафон посвященный данному событию.

Известные болельщики наших команд, а также спортивные эксперты, будут обсуждать события на футбольном поле до, вовремя и после матчей. Трансляция будет проведена на Volia Footbal HD 1, производством займется MEGOGO, совместно с киберспортивной студией Maincast.

Первый онлайн-марафон начнет свое вещание уже в этот четверг в 16:25 и продлиться до полуночи. За это время зрителям будет предложено, как насладится самими трансляциями матчей наших команд в HD качестве, так и получить профессиональные комментарии и аналитику от футбольных экспертов и звездных фанатов нашего футбола. На данный момент уже анонсировали свое участие в этом событии абсолютный чемпион мира по боксу, ярый фанат киевского Динамо – Александр Усик, а также бывший футболист Динамо и Шахтера, а ныне тренер молодежной сборной по футболу U19 – Владимир Езерский.

В перерывах матчей зрителей также не заставят скучать. Своими комментариями по поводу события в режиме онлайн поделятся известные футболисты, эксперты и знаменитые фанаты футбола. Комментаторами матчей выступят известные профессионалы Вадим Скичко и Сергей Пейчев, ведущим в студии будет Владимир Кобельков.

«Рады объявить о запуске такого амбициозного продукта, к которому удалось привлечь лучших аналитиков и ярчайших звезд спорта, чтобы вместе со зрителями следить за успехами наших команд в Лиге Европы. Участники студии будут больше концентрироваться на живой реакции интересных людей на происходящее на поле, вместо сухой статистики, это поможет привлечь к просмотру трансляций не только фанатов футбола, но и остальную аудиторию. Мы рады сотрудничеству с MEGOGO и готовы поддержать их, для того чтобы радовать украинцев качественным спортивным контентом» — прокомментировала открытие студии маркетинг директор Volia Сандра Крауиня.

«Болеть за наших – особое удовольствие. Но мы все равно раз за разом стремимся дать больше. Что об этом думают звездные болельщики, как оценивают ситуацию на поле в перерывах – это так же интересно, как и сама игра наших ребят. Уверен, зрителям понравится формат, и мы начнём хорошую традицию для всех матчей с участием наших команд», – добавляет Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.

Представители Volia и MEGOGO обещают проводить такие «Студии» на каждом еврокубковом поединке с участием украинских команд.

«Надеемся финальная студия будет проходить с включениями из Гданьска» — добавляют организаторы.

Справка:

О компании Volia:

Volia является ведущим общенациональным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет современные телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD- и интерактивное телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, а также услуги одного из крупнейших в Украине дата-центров.

Компания предлагает до 200 телеканалов от украинских и лучших международных телекомпаний, онлайн-кинотеатры и библиотеки контента от лучших мировых студий, соблюдая все международные нормы в области авторских и смежных прав.

О компании MEGOGO:

MEGOGO — это один из крупнейших Восточной Европе медиасервисов для просмотра видео, ТВ и прослушивания аудио. Ежемесячная аудитория — 55 млн уникальных пользователей. Каталог ресурса — более 150 тыс. часов контента. Медиасервис сотрудничает с известными студиями: FOX, BBC, Sony, Walt Disney, Universal, Warner Brothers, Paramount Pictures и другими.

Онлайн-марафон матчів Ліги Європи.

18 лютого компанія Volia і медіасервіс MEGOGO під час трансляції перших матчів плей-офф Ліги Європи УЄФА за участю київського Динамо і донецького Шахтаря проведуть спільний онлайн-марафон присвячений цій події.

Відомі вболівальники наших команд, а також спортивні експерти, будуть обговорювати події на футбольному полі до, під час та після матчів. Трансляція буде проведена на Volia Footbal HD 1, виробництво здійснюватимуть MEGOGO, спільно з киберспортівною студією Maincast.

Перший онлайн-марафон почне своє мовлення вже цього четверга о 16:25 і триватиме до опівночі. За цей час глядачам буде запропоновано, як отримати насолоду від самих трансляцій матчів наших команд в HD якості, так і отримати фахові коментарі та аналітику від футбольних експертів і зіркових фанатів нашого футболу. На даний момент вже анонсували свою участь у цій події абсолютний чемпіон світу з боксу, затятий фанат київського Динамо — Олександр Усик, а також колишній футболіст Динамо і Шахтаря, а нині тренер молодіжної збірної з футболу U19 — Володимир Єзерський.

У перервах матчів глядачів також не змусять нудьгувати. Своїми коментарями з приводу події в режимі онлайн поділяться відомі футболісти, експерти і знамениті фанати футболу. Коментаторами матчів виступлять відомі професіонали Вадим Скічко та Сергій Пейчев, ведучим у студії буде Володимир Кобельков.

«Раді оголосити про запуск такого амбітного продукту, до якого вдалося залучити кращих аналітиків і найяскравіших зірок спорту, щоб разом з глядачами стежити за успіхами наших команд у Лізі Європи. Учасники студії будуть більше концентруватися на живій реакції цікавих людей на те, що відбувається на полі, замість сухої статистики, це допоможе залучити до перегляду трансляцій не тільки фанатів футболу, але і решту аудиторії. Ми раді співпраці з MEGOGO і готові підтримати їх, для того щоб радувати українців якісним спортивним контентом» — прокоментувала відкриття студії маркетинг директор Volia Сандра Крауіня.

«Вболівати за наших — особливе задоволення. Але ми все одно раз по раз прагнемо дати більше. Що про це думають зіркові вболівальники, як оцінюють ситуацію на полі в перервах — це так само цікаво, як і сама гра наших хлопців. Упевнений, глядачам сподобається формат, і ми почнемо хорошу традицію для всіх матчів за участю наших команд», — додає Іван Шестаков, директор зі стратегічного розвитку MEGOGO.

Представники Volia і MEGOGO обіцяють проводити такі «Студії» на кожному єврокубковому поєдинку за участю українських команд.

«Сподіваємося фінальна студія буде проходити з включеннями з Гданська» — додають організатори.

Довідка:

Про компанію Volia:

Volia є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, який надає сучасні телекомунікаційні послуги: аналогове, цифрове, HD- і інтерактивне телебачення, високошвидкісний доступ в Інтернет, а також послуги одного з найбільших в Україні дата-центрів.

Компанія пропонує до 200 телеканалів від українських і кращих міжнародних телекомпаній, онлайн-кінотеатри і бібліотеки контенту від кращих світових студій, дотримуючись усіх міжнародних норм в області авторських і суміжних прав.

Про компанію MEGOGO:

MEGOGO — це один з найбільших у Східній Європі медіасервісів для перегляду відео, ТВ і прослуховування аудіо. Щомісячна аудиторія — 55 млн унікальних користувачів. Каталог ресурсу — понад 150 тис. годин контенту. Медіасервіс співпрацює з відомими студіями: FOX, BBC, Sony, Walt Disney, Universal, Warner Brothers, Paramount Pictures і іншими.

*Матеріал публікується на правах реклами