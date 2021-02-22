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Football.ua рассказывает о коучах с незавидной судьбой.

Футбол — это битва за трофеи. Битва за то, чтобы быть первым. Но как бы это парадоксально не звучало, работа главного тренера в большом футболе далеко не всегда измеряется исключительно титулами. Сегодня мы поговорим о тех из них, которые оставили в футболе свой след, но выиграть чего-то "кубкового" у них не получилось. Разве что медали.

Однако, мыслить стереотипами все-таки не стоит. К примеру, в нашем списке есть Зденек Земан — человек, принесший в игру номер одинсвою философию. И ведь разве кто-то посмеет сказать, что Роберто Ди Маттео, выигравший Лигу чемпионов (кстати, в Лацио игравший в том числе и под руководством чеха), на порядок выше? Что он как тренер повлиял на футбол больше?

Кстати, некоторые из нашего списка имеют шансы исправить свою ситуацию, некоторые — вряд ли. Но фамилия каждого из них для футбола — не пустой звук.

Зденек Земан

Тот, о ком мы уже вспомнили. Чех потренировал просто невероятное количество итальянских клубов, среди которых Лацио, Рома (дважды), Наполи, но нигде не смог завоевать хотя бы что-то, кроме всеобщей любви эстетов. Его команды играли в безбашенный футбол, где атаковали все, а защищался один вратарь. И при этом именно он открыл для мирового футбола Алессандро Несту — человека, которого в Италии называли "последним либеро".

Даже отъезды в турецкий Фенербахче, сербскую Црвену Звезду и швейцарский Лугано не помогли Земану поднять над головой нечто тяжелое. А с Ромы во второй раз он был уволен как раз по ходу того сезона, когда в финале Кубка Италии она уступила Лацио…

Для построения его команд нужно время. Но нигде у руководства не хватало терпения. Последним местом работы чеха была Пескара. Второй заход в этот клуб. С 2018-го он не работает, хотя и не отрицает, что возвращение возможно. Хочет и желает!

"Страсть, желание и разум по-прежнему со мной. Мои идеи и мой футбол все еще современны. Шесть лет назад я сказал, что у меня еще 20 лет вперед. Теперь из них впереди осталось еще 14", — так сказал Земан в 2019-ом. Что ж, теперь осталось 12.

А пока — победа в уже упраздненной Серии С2 с Ликатой в сезоне-1984/1985, а также две победы в Серии В — с Фоджей в розыгрыше-1990/1991 и с Пескарой в-2011/2012. Там, кстати, веселая командочка была — Вератти, Инсинье, Иммобиле. Но это все равно не трофеи. Как и открытие с новых сторон схемы 4-3-3.

Кстати, ремарка. Зденек Земан никогда не был профессиональным футболистом, а карьеру алленаторе начал, вдумайтесь только, в 19 лет!

Тони Пьюлис

Тони Пьюлис работал во множестве клубов из туманного Альбиона, но нигде ему не покорился даже Кубок Лиги. Дольше всего (с 2002-го по 2005-й, а затем с 2006-го по 2013-й) менедер работал в Сток Сити, сейчас же — безработный.





Последнее место дислокации — Шеффид Уэнсдэй, где Пьюлис проработал всего 45 дней, будучи уволен под Новый год, и установив тем самым клубный антирекорд. Каждый входит в историю по-своему.

​Хуан Мануэль Лильо

Этот тренер знаменит не сам по себе. Он известен в первую очередь как учитель Гвардиолы.

И неудивительно, что в минувшем году испанец получил приглашение войти в штаб Пепа в Манчестер Сити и ответил на него согласием. Что ж, в роли помощника может скоро целую АПЛ взять! А пока — четвертая и третья по значимости лиги Испании, да вдогонку вторая по значимости в Китае.

Однако он известен как основатель схемы 4-2-3-1 и пропагандист красивого футбола, который в своей шкале ценностей ставит намного выше результата. Его знакомство с Пепом произошло в 1996-м году во время игры Барселоны против возглавляемого Хуаном Реала из Овьедо. Его идеи (а вернее, думаем, часть из них) повлияли на Гвардиолу настолько сильно, что разок он поехал за Лильо аж в Мексику, доигрывать в Дорадос де Синалоа.

Кстати, как и Земан, этот герой нашей статьи также никогда не был профессиональным футболистом.

Джан Пьеро Гасперини

И опять мы с вами отклоняемся в сторону Италии. И снова быстрый и завораживающий глаза футбол. Хотя от него мы тут и не отходили…

У этого человека из всех тут наибольшие шансы как можно скорее исправить ситуацию — 19 мая этого года Аталанту ждет финал Кубка Италии против Ювентуса! К слову, решающий матч этого же турнира у "богини" уже был в сезоне-2018/2019, но там она уступила Лацио со счетом 0:2.

Команды же, возглавляемые Джан Пьеро до бергамасков, были максимально скромны. Да и Аталанта до его прихода была таковой. Исключением со знаком плюс можно назвать лишь Интер, но там Гасперини абсолютно не дали времени и уволили почти сразу после назначения, прям со стартом сезона-2011/2012.

Пока же, кстати, в карьере алленаторе все таки есть лишь один трофей, но добыт он с молодежкой Ювентуса. Было это в 2003-м году, а называется — турнир Виареджо. Но то, как мы с вами прекрасно понимаем, совсем другая история.

Сэм Аллардайс

Еще один англичанин в нашем списке. Этот менеджер никогда не тренировал клубы-гранды, но его имя в английском футболе на слуху уже долгие годы, а его футбол как раз нельзя назвать хоть чуточку эстетичным — нет, это классическая Англия. Старая и добрая.

В 2016-м году за плодотворную работу в Блекберне, Вест Хэме, Сандерленде и других клубах, дедушка Сэм получил весьма заманчивое предложение — возглавить сборную Англии. Но как пришел, также быстро ее и покинул.



Причина — коррупционная. Если коротко: Аллардайс стал фигурантом скандала, согласившись помочь азиатским бизнесменам, которые на самом деле были журналистами, обойти правила FA за вознаграждение в 400 тысяч фунтов.

Под руководством Сэма сборная Англии провела всего один поединок, и был это матч против Словакии в рамках отбора к ЧМ-2018, закончившийся 1:0 в пользу родоначальников футбола.

Однако тренеру повезло, что все обошлось без пожизненных дисквалификаций и прочего, и потому он после этого уже успел потренировать Кристал Пэлэс и Вест Хэм, а сейчас возглавляет Вест Бромвич Альбион. Идет команда на предпоследнем месте АПЛ…

Мирон Маркевич

Если Земан тренировал Лацио и Рому, то Маркевич — Металлист и Днепр. Чем хуже?!

Команды Мирона Богдановича тоже играли ярко и интересно. А разве мог, к примеру, тот Металлист играть иначе? Но так уж получилось, что акцент на Кубок Украины не делался от слова совсем, а в чемпионате до первого места всегда чего-то не хватало, тогда как бронз набралось столько, что не поверят — семь. И серебро одно.

А сезон, когда к победе в чемпионате шло, пожалуй, всё, оборвался на своём экваторе началом всем известных политических событий в нашей стране, за которыми следовали побег владельца, уход самого Маркевича, а также отбытие лидеров во главе с Марко Девичем.

В Днепре же трофей был еще ближе. Все помнят тот необыкновенный путь тогда еще днепропетровской команды к финалу Лиги Европы, но… лишь к финалу. И то уже чудо. Особенно учитывая и внезапно появившиеся проблемы со здоровьем у самого Маркевича, из-за которых он отсутствовал в Амстердаме во время ответного матча с Аяксом в рамках 1/8 финала турнира, и финансовые проблемы Днепра. Доходило до того, что деньги футболистам Маркевич платил со своего кармана...

И несмотря на поражение в финале Мирон Богданович (к слову, как и Мирча Луческу) в том году получил приглашение на форум элитных тренеров, проходивший в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. И его работу в личном разговоре высоко оценил сам сэр Алекс Фергюсон.

В 2016-м году Маркевич покинул сине-бело-голубую команду со словами "я могу тренировать Днепр, но не содержать", после чего за новую работу на тренерском поприще не брался. Но хочет!

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