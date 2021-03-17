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Одна из культовых исполнителец американской сборной в очередной раз подняла на обсуждение важный вопрос.

Футболистка национальной женской сборной США Меган Рапино в своем интервью ресурсу ESPN рассказала о проблемах представительниц ее пола относительно несоразмерной оплате труда с аналогичными показателями у мужчин-футболистов.

Также, журналисты затронули вопрос о том, как лидеру национальной команды удается совмещать выступления за сборную и судебную борьбу против Федерации футбола США (USSF) за равную оплату труда для обоих полов.

Напомним, что в декабре 2020 года игроки женской сборной США согласились на урегулирование части своего иска в адрес Федерации, относящейся к вопросам о создании равных условий для работы между мужчинами и женщинами в футболе, однако продолжают борьбу против дискриминации при оплате труда, используя как основание статьи Закона США "О равной оплате труда".

"Я бы предпочла проводить свое время, делая что-то еще, кроме постоянной борьбы с USSF за то, чего, по моему мнению, я и так заслуживаю, но это часть пути. Что же касается меня, когда я надеваю футболку, я не думаю о моих прениях с федерацией.

Я вижу, как руководители USSF относятся к игре, и думаю: "Да, это мило". Я чувствую, что надеваю футболку сборной, в том числе, и для борьбы за равную оплату, популяризируя то, чем занимаюсь среди фанатов всех возрастов, которые хотят быть на моем месте. Поэтому, я не чувствую никакого конфликта.

Большую часть времени мы играем на заполненных стадионах. Мы выигрываем большинство своих матчей. Спонсорская поддержка для нас возрасла. Мы выиграли чемпионат мира. Мы развлекаем народ. Мы делаем все, что от нас требуется, поэтому процесс борьбы против USSF по вопросу зарплаты нас разочаровывает.

У нашей Федерации есть возможность стать маяком для всего мира. Я не знаю, почему эти люди не хотели стоять на ступенях мэрии Нью-Йорка во время праздничного тура в честь победы на чемпионате мира и требовать признания существования данной проблемы.

Очевидно, что все гораздо сложнее, но я чувствую, что у них есть реальная возможность инвестировать в будущее. Время и деньги могут сделать USSF лучшей организацией в мире по вопросам женского футбола", — подытожила Рапино.

Напомним, что Меган Рапино была признана лучшей футболисткой 2019 года по версии ФИФА, после завоевания Золотой Бутсы и Золотого Мяча женского футбола на фоне победы сборной США на чемпионате мира-2019 во Франции.