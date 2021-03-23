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Одноименный английскому клуб шел к этому достижению более 100 лет.

Накануне, подошел к своему завершению 117-й в истории розыгрыш чемпионата Уругвая по футболу (90-й, с момента обретения статуса профессионального состязания), и названный именем Нестора "Тито" Гонсальвеса.

За тур до конца Клаусуры — второй части розыгрыша национального первенства данной страны, Ливерпуль из города Монтевидео сумел одержать гостевую победу над Насьоналем (0:4) — победителем Торнео Интермедио (специального состязания между двумя половинами розыгрыша, а также "серебряным призером" Апертуры (первой части сезона) — в то время как ближайший конкурент в лице Монтевидео Сити потерял очки в игре против Ривер Плейт (1:1).

Таким образом, разрыв между столичными командами увеличился до семи очков за один тур до конца сезона, что и принесло Ливерпулю возможность досрочно стать чемпионом своей страны.

Стоит отметить, что текущий розыгрыш должен был завершиться еще в прошлом году, но пауза с 13 марта по 8 августа 2020 года, вызванная коронавирусом COVID-19 сдвинула изначально запланированные сроки.

Таким образом, одноименный английскому, но более "молодой" (1915 год основания), клуб сумел впервые в своей истории стать сильнейшей командой своей страны.

В последнем туре Ливерпуль сможет отпраздновать свое достижение на родной арене в дерби против Монтевидео Сити.