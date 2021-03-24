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Экс-президент ФИФА получил запрет на шесть лет и восемь месяцев.

Бывший президент Международной федерации футбола Зепп Блаттер отстранен от футбола на шесть лет и восемь месяцев. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, против 85-летнего экс-функционера ввели данные санкции за неоднократные нарушения кодекса этики ФИФА. Аналогичное наказание получил бывший генеральный секретарь Жером Вальке.

Напомним, в декабре 2020 года года ФИФА выдвинула официальные обвинения Блаттеру, подозревая, что он и компании-подрядчики потратили 140 миллионов франков (158 млн долларов) на реконструкцию здания с проектом музея ФИФА в Цюрихе, которым организация не владеет.

Стоимость данного проекта, который рассчитан до 2045 года, по условиям соглашения, оценен в 500 миллионов швейцарских франков, что значительно превышает стандартные рыночные расценки.

В январе этого года Зепп Блаттер попал в больницу, при этом сообщалось, что его жизни ничего не угрожает.