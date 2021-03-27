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Полузащитник не поможет сборной своей возрастной категории на групповом этапе чемпионата Европы.

Сборная Италии из футболистов возрастом до 21 года начала свой путь по чемпионату Европы-2021 с ничейного результата в игре против одногодок из Чехии (1:1).

Помимо результативного удара Джанлуки Скамачча, после передачи Патрика Кутроне на 31 минуте, в той игре еще двум из футболистов "Скуадры Адзурры" удалось записать свое имя в протокол в негативном ключе.

На 84-й минуте представитель линии полузащиты Милана Сандро Тонали получил прямую красную карточку за грубый фол, а на 90+4-й минуте Риккардо Маркицца был повторно предупрежден арбитром, и также был удален с поля.

Por esta acción, Sandro Tonali fue sancionado con 3 partidos. El medio italiano se perderá toda la fase de grupos del Europeo u21. En caso de que la selección de Italia avance, se reintegrará en una hipotética semifinal. pic.twitter.com/tLcvGYy9zE — La Voz Rossonera (@LaVozRossonera) March 26, 2021

Однако, после заседания Дисциплинарного комитета ФИФА, игрок "россонери" и его сборная были уведомлены о тяжелых последствиях грубого фола против Ондржея Шашинки — трехматчевая дисквалификация, которая делает невозможным дальнейшее участие Тонали на групповом этапе Евро-2021, а также исключает его появление в первом раунде плей-офф.

При этом, сборная Италии U-21 в ближайшем матче против Испании, лидера группы после первого тура, также не сможет рассчитывать на Риккардо Маркизу и Маттео Габбия, которой также получил дисциплинарные санкции "за нарушение правил поведения на поле".

Матч Испания U-21 — Италия U-21 состоится 27 марта, начало в 22:00 по киевскому времени.