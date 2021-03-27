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Подопечные Руслана Ротаня набрали первый пункт в рамках турнира в Турции.

Молодежная сборная Украины провела свой второй поединок на международном турнире Antalya Cup в Турции, а соперником "желто-синих" выступила команда Узбекистана U-23.

По итогам данного противостояния командам не удалось выявить сильнейшего, а финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

За сборную Украины U-21 забитым мячом отметился Владимир Бражко, успешно реализовавший пенальти в первом тайме, однако после перерыва Узбекистану удалось сравнять счет.

Напомним, в первой встрече подопечные Руслана Ротаня уступили своим сверстникам из Болгарии со счетом 1:2, тогда как заключительная игра в рамках данного турнира состоится 29 марта против словаков.

Украина U-21 — Узбекистан U-23 1:1

Голы: Бражко, 31 (пен.) — ..., 50

Украина U-21: Чекотун — Драмбаев, Снурницын (Батагов, 69), Бражко, Алефиренко (Супряга, 71) — Очеретько (Бондаренко, 69), Желизко (Судаков, 69), Притула (Сыч, 46) — Мудрик (Ярмолюк, 46), Исаенко (Кухаревич, 69), Брагару (Кащук, 46).