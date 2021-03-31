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Еще в феврале этого года уругваец подписал контракт с другой командой — Атлетиком из Минас-Жерайс.

Бывший нападающий сборной Уругвая Себастьян Абреу подписал контракт с Суд Америкой, которая базируется в уругвайском городе Монтевидео и выступает во втором по силе дивизионе страны.

Таким образом, 44-летний уругваец обновил собственный рекорд по количеству клубов в профессиональной игровой карьере. Суд Америка стала для него уже 31-й командой.

Интересно, что еще в феврале этого года Себастьян Абреу подписал контракт с бразильским Атлетиком из Минас-Жерайс, за который он успел сыграть два поединка в рамках чемпионата Минейро, проведя на поле 138 минут.

В его биографии также значатся выступления за такие клубы, как Дефенсор Спортинг, Сан-Лоренсо де Альмагро, Депортиво, Гремио, Текос, Насьональ, Крус Асуль, Америка, Дорадос де Синалоа, Монтеррей, Сан-Луис, Тигрес, Ривер Плейт, Бейтар, Реал Сосьедад, Арис, Ботафого, Фигуэренсе, Росарио Сентрал, Аукас, Соль де Америка, Санта Текла, Бангу, Сентраль Эспаньол, Пуэрто Монтт, Аудакс Италиано, Депортес Магальянес, Рио Бранко и Бостон Ривер.

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