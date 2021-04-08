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Дубли бразильца и француза не могли остаться без внимания.

Первые матчи четвертьфинального раунда подошли к логическому завершению, и теперь, УЕФА предлагает любителям футбола со всего мира принять участие в голосовании относительно определения лучшего игрока прошедшей недели в главном клубном турнире Старого Света.

В число претендентов попали бельгийский полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне, на счету которого один результативный удар в матче против Боруссии Дортмунд (2:1), бразильский нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор, отметившийся дублем в воротах Ливерпуля (3:1), французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который забил два гола в ворота Баварии (3:2) и итальянский полузащитник лондонского Челси Жоржиньо, ассистировавший Мейсону Маунту при первом взятии ворот португальского Порту (2:0).

Принять участие в голосовании Вы можете на официальном сайте УЕФА, а также в специальном опросе от Football.ua.

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