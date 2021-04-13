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Инициатива английского клуба была радостно встречена даже тамошними соперниками по чемпионату.

Согласно информации от австралийского издания Sydney Morning Herald, английский Манчестер Юнайтед вступил в активную фазу переговоров относительно возможной покупки лицензии на клуб Сентрал Кост Маринерс — лидера текущего розыгрыша местной A-Лиги.

Одной из особенностей сделки станет не просто поглощение австралийского клуба английским грандом, с последующим превращением его в один из своих филиалов по всему миру, а и перемещение его из домашнего региона страны в один из пригородов на севере Сиднея и соответствующий ребрендинг.

Изданием отмечается, что любая передача клубной лицензии третьим лицам, согласно действующего регламента австралийского первенства, должна быть поддержана большинством клубов-участников А-Лиги. Впрочем, как уже удалось установить, текущий владелец команды из штата Новый Южный Уэльс Майк Чарльзуорт уже получил предварительное одобрение со стороны своих коллег-бизнесменов.

Напомним, что это уже не первый опыт подобного сотрудничества между клубами из Австралии и Англии. На текущий момент, главным преследователем Сентрал Кост Маринерс в чемпионской гонке является Мельбурн Сити — дочерний клуб Манчестер Сити, который в 2014-м году пришел с инвестициями к тогда еще Мельбурн Харт, и в последствии добавил его ко своей глобальной сети под названием City Football Group.

Причиной для продажи лицензии на Маринерс стала банальная нехватка денежных средств и регулярные трудности с поиском инвестиций. Поскольку Манчестер Юнайтед является одним из самых популярных клубов мира, австралийская команда намерена привлечь к себе вниманием болельщиков за счет связанности имен.

Напомним, что в обновленном рейтинге самых богатых клубов мира, составляемом Forbes, Манчестер Юнайтед находится на четвертой позиции, с оцениваемой стоимостью активов в 4,2 млрд долларов США.