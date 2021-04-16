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Футболист продолжит карьеру в родном клубе.

Нападающий Ахмед Муса, который продолжительное время находился в статусе свободного агента. выбрал новый клуб для продолжения карьеры.

Футболист подписал контракт с нигерийским Кано Пилларес, в котором выступал в начале профессиональной карьеры. Соглашение с 28-летним форвардом заключено до кона сезона-2020/21.

Несколько месяцев Муса без контрактных обязательств тренировался с английским Вест Бромвичем, но не остался в клубе из-за финансовых проблем.

Последним клубам футболиста был Аль-Наср из Саудовской Аравии. К слову, Кано Пилларес — именитый клуб в своей стране. Он неоднократно выигрывал чемпионат, но последнее время занимал места в середине таблицы. По истечению 19 туров в текущем сезоне команда занимает второе место.

Муса известен по своим выступлениям за английский Лестер и другие клубы.