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Футбольных болельщиков ждет одна из самых интересных дуэлей, в которой разыграется путевка в финал Лиги чемпионов.

Вчера, 27 апреля, прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором мадридский Реал расписал мировую с лондонским Челси (1:1).

Сегодня же, нас ожидает вторая полуфинальная дуэль, в которой ПСЖ на своем поле примет Манчестер Сити.

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Обе команды показывают солидный футбол в главном европейском турнире, но в своих чемпионатах ситуация довольно разная. Если "горожане" уверенно шагают к чемпионству в АПЛ, имея десять очков преимущества над Манчестер Юнайтед, то ПСЖ занимает второе место и ведет упорную борьбу с Лиллем.

Кто же окажется сильнее в первом полуфинальном матче — команда Маурисио Почеттино или подопечные Хосепа Гвардиолы?

Напомним, матч ПСЖ — Манчестер Сити пройдет сегодня, 28 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на Football.ua.