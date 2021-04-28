Футбольных болельщиков ждет одна из самых интересных дуэлей, в которой разыграется путевка в финал Лиги чемпионов.
Манчестер Сити - ПСЖ, Getty Images
28 апреля 2021, 08:20
Вчера, 27 апреля, прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором мадридский Реал расписал мировую с лондонским Челси (1:1).
Сегодня же, нас ожидает вторая полуфинальная дуэль, в которой ПСЖ на своем поле примет Манчестер Сити.
Читайте также: ПСЖ — Манчестер Сити. Накануне
Обе команды показывают солидный футбол в главном европейском турнире, но в своих чемпионатах ситуация довольно разная. Если "горожане" уверенно шагают к чемпионству в АПЛ, имея десять очков преимущества над Манчестер Юнайтед, то ПСЖ занимает второе место и ведет упорную борьбу с Лиллем.
Кто же окажется сильнее в первом полуфинальном матче — команда Маурисио Почеттино или подопечные Хосепа Гвардиолы?
Напомним, матч ПСЖ — Манчестер Сити пройдет сегодня, 28 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на Football.ua.