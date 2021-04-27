Франция

Парижане намерены заманить аргентинца.

Французский ПСЖ не оставляет попыток убедить форварда Барселоны Лионеля Месси перейти в клуб.

По информации журналиста Марсело Бехлера, руководство клуба готово предложить аргентинцу контракт по схеме 2+1.

Что касается зарплаты футболиста, то он получит "космическое" финансовое предложение. Ни один из клубов не сможет предложить больше.

Для Лионеля важным является статус клуба в Лиге чемпионов. ПСЖ выбил Барселону из текущего розыгрыша турнира.

Также сообщается, что Барселона не решила, сколько готова платить своему лидеру, поскольку испытывает серьезные финансовые проблемы.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет вернуть Неймара, чтобы удержать Месси.