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Примечательно, что обе стороны ранее выражали сильную заинтересованность в подобной возможности.

Согласно сообщению немецкого издания Kicker, менеджер национальной сборной Германии Оливер Бирхофф заявил, что хорватский защитник Штутгарта Борна Соса, у которого также есть немецкий паспорт, не сможет выступать за "Бундестим".

23-летний игрок левого фланга обороны привлек вниманием тренерского штаба четырехкратных чемпионов мира своими выступлениями на клубном уровне, после чего начался процесс выяснения юридических деталей его возможного выступления за немцев.

Причиной отказа в смене ассоциации является статья 9, пункт 2b параграф III действующего устава ФИФА (от последней редакции), в которой прописан запрет на подобное действие, в случае, если игрок ранее выступал в официально поединке на уровне юношей возрастом до 21 года в какой-либо из признанных мировым сообществом ассоциаций.

В ситуации с Соса, у него уже был опыт выступления за сборную Хорватии U21.

"Борна Соса — более чем интересный игрок с большим потенциалом, что он уже успел показать в ходе его выступлений в текущем сезоне. Мы могли пригласить его в сборную, после завершения процесса натурализации. Вот почему мы тщательно изучали возможность получения им права играть за Германии в течение последних нескольких дней. К сожалению, результат этих попыток был негативным", — прокомментировал ситуацию Бирхофф.

В текущем сезоне Соса в составе Штутгарта провел уже 26 матчей, в которых отметился десятью результативными ударами.