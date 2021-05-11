Украинец рассказал о взаимоотношениях с легендой сборной США.
Дмитрий Коваленко, alamy
11 мая 2021, 19:50
Бывший хавбек Лос-Анджелес Гэлакси Дмитрий Коваленко рассказал, как подрался с легендой сборной США Лэндоном Донованом.
"Не люблю Донована как человека. Футболист он очень хороший. Были у нас с ним моменты. Подрались пару раз в раздевалке: я ему сказал все, что думаю и он мне сказал все, что должен был сказать. Но все хорошо. Это футбол, а не балет. Все осталось в раздевалке".
Также Коваленко признался, что хотел выступать за сборную Украины.
"Я хотел бы попробовать поиграть за сборную Украины, когда была возможность. Я встречался с тренерами. Тогда был Блохин, Баль. Говорили, что будут следить. Но Америка далеко да и уровень тогда был ... Сейчас другой уровень в МЛС.
Но мне говорили, что представители сборной Украины приезжали на матчи, когда я был в аренде в немецком Санкт-Паули. Но я там сыграл всего 7 матчей, кажется", — сказал Коваленко в интервью FootballHub.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.