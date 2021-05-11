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Украинец рассказал о взаимоотношениях с легендой сборной США.

Бывший хавбек Лос-Анджелес Гэлакси Дмитрий Коваленко рассказал, как подрался с легендой сборной США Лэндоном Донованом.

"Не люблю Донована как человека. Футболист он очень хороший. Были у нас с ним моменты. Подрались пару раз в раздевалке: я ему сказал все, что думаю и он мне сказал все, что должен был сказать. Но все хорошо. Это футбол, а не балет. Все осталось в раздевалке".

Также Коваленко признался, что хотел выступать за сборную Украины.

"Я хотел бы попробовать поиграть за сборную Украины, когда была возможность. Я встречался с тренерами. Тогда был Блохин, Баль. Говорили, что будут следить. Но Америка далеко да и уровень тогда был ... Сейчас другой уровень в МЛС.