Бывший хавбек Лос-Анджелес Гэлакси Дмитрий Коваленко рассказал, как подрался с легендой сборной США Лэндоном Донованом.

"Не люблю Донована как человека. Футболист он очень хороший. Были у нас с ним моменты. Подрались пару раз в раздевалке: я ему сказал все, что думаю и он мне сказал все, что должен был сказать. Но все хорошо. Это футбол, а не балет. Все осталось в раздевалке".

Также Коваленко признался, что хотел выступать за сборную Украины.

"Я хотел бы попробовать поиграть за сборную Украины, когда была возможность. Я встречался с тренерами. Тогда был Блохин, Баль. Говорили, что будут следить. Но Америка далеко да и уровень тогда был ... Сейчас другой уровень в МЛС.

Но мне говорили, что представители сборной Украины приезжали на матчи, когда я был в аренде в немецком Санкт-Паули. Но я там сыграл всего 7 матчей, кажется", — сказал Коваленко в интервью FootballHub.

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