Другое

Бывший тренер Шахтера Луиш Каштру заинтересовал Аль-Хиляль.

Авторитетный журналист Николо Скира в своем твиттере сообщил, что Луиш Каштру заинтересовал Аль-Хиляль из Саудовской Аравии.

В ушедшем сезоне Аль-Хиляль стал чемпионом Саудовской Аравии. К этому команду привел бывший тренер Карпат Жозе Мораиш.

Интересно, что на старте сезона команду возглавлял еще один наш знакомый — сын Мирчи Луческу Разван Луческу.

Каштру покинул Шахтер после двух лет работы и сейчас находится в поисках работы.