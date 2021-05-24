Бывший тренер Шахтера Луиш Каштру заинтересовал Аль-Хиляль.
ЛУИШ КАШТРУ, ФК ШАХТЕР
24 мая 2021, 15:51
Авторитетный журналист Николо Скира в своем твиттере сообщил, что Луиш Каштру заинтересовал Аль-Хиляль из Саудовской Аравии.
В ушедшем сезоне Аль-Хиляль стал чемпионом Саудовской Аравии. К этому команду привел бывший тренер Карпат Жозе Мораиш.
Интересно, что на старте сезона команду возглавлял еще один наш знакомый — сын Мирчи Луческу Разван Луческу.
Каштру покинул Шахтер после двух лет работы и сейчас находится в поисках работы.