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Команда из Бреннбю завоевала свой 11-й чемпионский титул в истории.

В понедельник, 24 мая, Брондбю разобрался с Норшелландом со счетом 2:0 в заключительном туре чемпионата Дании и стал чемпионом страны. Команда из Бреннбю опередила Мидтьюлланд с отставанием в одно очко.

Таким образом, Брондбю впервые с сезона-2004/05 стал чемпионом Дании и для клуба это 11-й чемпионский титул в истории.

С 2005 года чемпионство девять раз доставалось Копенгагену, три раза Мидтьюлланду, дважды Ольборгу и один раз Норшелланду.

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