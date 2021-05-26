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Футбольные чиновники решили наказать клубы за Суперлигу.

История с созданием Суперлиги Европы не так уж и долго просуществовала в информационном поле, однако ее последствия клубы-зачинатели идеи будут ощущать, по всей видимости, еще долгое время.

Ранее, президент УЕФА Александр Чеферин сообщал о том, что организаторов новоявленного турнира, которые до сих пор не покинули проект, должны ожидать серьезные санкции.

В итоге, последний информационный релиз от руководящего футбольного органа, размещенный на его официальном сайте, сообщает о возбуждении дисциплинарных дел против мадридского Реала, каталонской Барселоны и туринского Ювентуса, которые своевременно не объявили о своем выходе из проекта.

"После расследования, проведенного инспекторами УЕФА по этике и дисциплине в связи с проектом так называемой "Суперлиги", против Реала, Барселоны и Ювентуса было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение правовой базы УЕФА.

Дополнительная информация будет предоставлена ​​в должное время", — гласит текст публикации.

Оставшиеся команды: Арсенал, Милан, Челси, Атлетико, Интер, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, хотя и заявили о намерениях реинтеграции в структуры УЕФА, однако, по сообщениям президента Реала Флорентино Переса, отказаться от участия в данной затее безболезненно не могут из-за соответствующих финансовых санкций в свой адрес, прописанных в соглашении.