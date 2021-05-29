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Пандемия коронавируса — период, который определенно запомнится жителям всех континентов, стран, городов и поселков нашей необъятной планеты. Эта болезнь негативно повлияла на все сферы жизни человечества. Исключением не стал и наш любимый вид спорта — футбол.

Введение пауз во внутренних чемпионатах, переносы европейских турниров и матчей, финансовые убытки клубов, проведение поединков при пустых трибунах — все это лишь малая часть того, с чем встретился мир футбола с появлением "незваного гостя". Давайте же вспомним ключевые аспекты негативного влияния на игру миллионов этого злосчастного коронавируса, появившегося в нашей жизни более года назад.

Календарь матчей и перенос ключевых турниров

Все мы прекрасно помним, как весной прошлого года абсолютно все спортивные соревнования ушли на внеплановый "отдых", а сезон-2019/20 и вовсе мог завершиться еще в марте, не выявив чемпионов стран, обладателей кубков, а также триумфаторов Лиги Европы и Лиги чемпионов. Очевидным было одно: как руководства европейских футбольных ассоциаций, так и клубы ведущих чемпионатов намеревались возобновить и довести кампанию до логического завершения, ведь на кону стояли телевизионные контракты и прочие финансовые обязательства перед всевозможными спонсорами.

Так, сезон во многих чемпионатах Европы был доигран, однако произошло это со значительным запозданием. Тот же финал Лиги чемпионов-2019/20 изначально планировался на 30 мая, но в итоге состоялся аж 23 августа, тогда как сами футболисты были вынужденно лишены традиционной предсезонной подготовки ввиду практически незамедлительного старта кампании-2020/21. Что касается таких турниров национальных сборных, как Евро-2020 и Копа Америка, то их перенесли на 2021 год.

Однако сдвиг привычного календаря — далеко не все, с чем столкнулась футбольная общественность. Нередко происходило так, что в командах футболисты массово сдавали положительные тесты на коронавирус, что делало невозможным проведение матчей в запланированные сроки. Кого-то ждали технические поражения (сборные Украины и Норвегии в Лиге наций), кто-то выходил на матч полностью молодежным составом (Астон Вилла против Ливерпуля в третьем раунде Кубка Англии), но в большинстве случаях все решалось довольно просто — переносом поединка на неопределенный срок.

Хоть УЕФА и вводил определенные правила и медицинские протоколы на период пандемии, до сих пор непонятно до конца, как же они все-таки функционировали. "Фристайлили" абсолютно все, в том числе руководящие органы.

Закрытие трибун и матчи без зрителей

Конкурировать с АПЛ, Серией А, Бундеслигой или Ла Лигой по посещаемости матчей — заветная мечта любого украинского клуба, и кто бы мог подумать, что в один момент наш чемпионат все-таки сравнивается с ведущими европейскими лигами по количеству зрителей на стадионах. Только вот радости от этого отнюдь не прибавилось ни у кого.

Пустые трибуны — реальность, с которой пришлось столкнуться мировому футболу из-за пандемии коронавируса, а лицезреть поединки всех европейских первенств зритель мог только по телевизору, на ноутбуке, планшете или с помощью своего смартфона.

Об атмосфере праздника футбола ввиду отсутствия поддержки зрителей на стадионе не могло быть и речи. На первых порах даже центральный матч АПЛ мог напоминать обычную тренировку во время предсезонки, однако со временем болельщики привыкли и к этому. Та же Футбольная ассоциация Англии задействовала во время трансляций интершум, имитирующий поддержку фанатов на трибунах. Как говорится, все выкручивались из сложившейся ситуации как только могли...

Финансовые убытки и трансферный рынок

Закрытие трибун стадионов — это не только отсутствие чантов, песен, кричалок и футбольной атмосферы как таковой. Со стороны футбольных клубов — это еще и отсутствие дополнительной прибыли, которую раньше приносила продажа абонементов, билетов и атрибутики в матчдэй. Как бы то ни было, огромная фанатская база является ключевым ресурсом любой успешной профессиональной команды, ведь без болельщиков нет и больших спонсорских контрактов.

Изменение финансового положения клубов в худшую сторону не могло не отразиться на трансферном рынке. Выплаты за игроков, которые стремительно росли каждое межсезонье, несколько стабилизировались, а трансферные стоимости футболистов нормализировались. Наверное, это единственный плюс, следствием которого стал коронавирус, ведь ранее даже за весьма посредственного игрока клубу приходилось выложить кругленькую сумму. Успокоились даже в Китае, куда теперь вряд ли можно заманить звезду мирового класса из-за введенного потолка заработных плат.

Нельзя не вспомнить и то, что огромные финансовые убытки заставили боссов лучших европейских клубов снова заговорить о создании независимого от УЕФА еврокубка — Суперлиги. Флорентино Перес и компания даже успели анонсировать старт нового турнира уже со следующего сезона, однако "революционеры" уже спустя два дня дали заднюю под давлением со стороны болельщиков и Союза европейских футбольных ассоциаций. Пришлось смириться с введением нового формата Лиги чемпионов с 2024 года и созданием третьего еврокубка под эгидой УЕФА — Лиги конференций.

Послесловие

И вот постепенно мировой футбол начинает возвращаться в свой нормальный ритм, где болельщики, пусть и с определенными ограничениями, поддерживают свои любимые команды на трибунах, а новостная лента не перенасыщена заголовками о появляющихся случаях заражения коронавирусом среди футбольных личностей и не только. Надеемся, что совсем скоро этот непростой для всех период окончательно останется в истории.