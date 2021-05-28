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Гол украинского форварда в серии пенальти принес Милану победу в Лиге чемпионов-2002/03.

В финальном поединке Лиги чемпионов сезона-2002/03 в очном противостоянии предстояло сойтись двум итальянским грандам — туринскому Ювентусу и Милану. Матч прошел 28 мая 2003 года, на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Тогда командам не удалось выявить сильнейшего по итогам основного времени и овертаймов, поэтому обладателя "ушастого" трофея определяла серия пенальти, победителем из которой вышли футболисты Милана.

Решающий гол в той серии забил нападающий Андрей Шевченко, ныне возглавляющий национальную сборную Украины. Украинцу удалось переиграть вратаря Ювентуса Джанлуиджи Буффона и поднять над головой трофей Лиги чемпионов.

Обзор матча:

Полное видео матча:

Ювентус — Милан 0:0 (2:3 по пен.)

Ювентус: Буффон – Тюрам, Феррара, Тудор (Биринделли, 42), Монтеро – Каморанези (Конте, 46), Таккинарди, Давидс (Салайета, 65), Дзамбротта – Трезеге, Дель Пьеро

Милан: Дида – Костакурта (Роке Жуниор, 66), Неста, Мальдини, Каладзе – Гаттузо, Пирло (Сержиньо, 71), Зеедорф – Руй Кошта (Амброзини, 87), Шевченко, Индзаги