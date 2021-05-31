Бывший игрок Карпат будет вынужден искать себе новый клуб.
Дмитрий Клец, ФК Сабах
31 мая 2021, 22:05
Бывший полузащитник львовских Карпат Дмитрий Клец будет искать себе новую команду в летнее межсезонье, после того, как покинул Сабах. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского клуба.
У 25-летнего украинского хавбека закончился контракт с клубом, за который он выступал с февраля 2021 года.
В нынешнем сезоне Клец провел 20 поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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