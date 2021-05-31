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Бывший страж ворот Динамо снова смог отбить мяч после удара с одиннадцатиметровой отметки.

Аль-Фатех в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии смог расписать мировую с Аль-Раэдой (2:2).

В одном набранном очке для Аль-Фатеха большая заслуга украинского голкипера Максима Коваля, который стал героем матча, отразив пенальти на 92-й минуте.

Для Коваля это уже седьмой отраженный пенальти в матчах чемпионата Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Коваль провел 29 поединков, в которых пропустил 52 мяча при четырех встречах на ноль.

После 30 игр Аль-Фатех набрал 42 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата.