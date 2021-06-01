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Евгений Бохашвили будет защищать цвета Персипуры.

Украинский нападающий Евгений Бохашвили продолжит свою карьеру в составе Персипуры, сообщает пресс-служба индонезийского клуба.

Детали соглашения с 28-летним украинцем не разглашаются. В новой команде он будет выступать по 10-м номером.

Последним клубом украинца был малазийский Паханг, в составе которого он выступал с февраля этого года. На его счету 11 матчей и один гол.

Напомним, Бохашвили уже выступал в чемпионате Индонезии за ПСС в 2019 и 2020 годах. Тогда он отыграл 36 встреч, в которых забил 17 голов и отдал три ассиста.

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