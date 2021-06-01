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Опытный специалист переехал в Саудовскую Аравию.

Португальский тренер Леонадро Жардим стал новым наставником саудовского Аль-Хиляля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пока неизвестны сроки контракта с 46-летним коучем.

Отметим, что последним местом работы Жардима был французский Монако, который он покинул во второй раз в конце 2019 года.

На посту тренера Аль-Хиляля Леонадро сменил бразильца Рожерио Микале. За клуб выступает целый ряд известных игроков: Бафетимби Гомис, Себастьян Джовинко, Лусиано Вьетто и Андре Каррильо.