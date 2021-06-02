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Несмотря на статус, портал снизил цену на игрока.

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин занимает первое место в списке самых дорогих украинцев в чемпионате Венгрии.

Несмотря на статус самого дорогого футболиста, портал Transfermarkt снизил стоимость на Харатина с 2,5 на 2,2 миллиона евро.

Второе место досталось Ивану Петряку их Фехервара, который подорожал на 200 тысяч и сейчас стоит 2 миллиона евро.

Третье место за вингером Ференцвароша Александром Зубковым. Его стоимость осталась прежней — 2 миллиона евро.

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