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Соглашения со специалистом и его помощниками расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Минское Динамо на своем официальном сайте объявило об отставке главного тренера Леонида Кучука.

Соглашения с 61-летним белорусским специалистом и его тренерским штабом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Такое решение было принято после второго поражения подряд в чемпионате Беларуси. После 11 матчей Динамо набрало 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Кучук возглавил минский клуб в апреле 2020 года. До этого он тренировал Динамо-93, Молодечно, Шериф, белгородский Салют, киевский Арсенал, Кубань, московский Локомотив, каменскую Сталь и Ростов.

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