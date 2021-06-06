Украинский форвард остался без клуба.
Виталий Балашов, ФК Шахтер К
06 июня 2021, 19:58
Карагандинский Шахтер объявил о расторжении контракта с украинским форвардом Виталием Балашовым.
Клуб и футболист приняли решение разорвать действующее соглашение по обоюдному согласию.
Балашов присоединился к Шахтеру в начале 2021 года. С тех пор он сыграл 15 матчей и забил два гола.
Ранее Виталий выступал в российском Тамбове. В УПЛ он известен по играм за Черноморец, Олимпик и Говерлу.
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