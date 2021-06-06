Другое

Украинский форвард остался без клуба.

Карагандинский Шахтер объявил о расторжении контракта с украинским форвардом Виталием Балашовым.

Клуб и футболист приняли решение разорвать действующее соглашение по обоюдному согласию.

Балашов присоединился к Шахтеру в начале 2021 года. С тех пор он сыграл 15 матчей и забил два гола.

Ранее Виталий выступал в российском Тамбове. В УПЛ он известен по играм за Черноморец, Олимпик и Говерлу.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.