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Команды встретились в рамках спаринга.

Сборная Греции в рамках товарищеского поединка сумела одолеть Норвегию со счетом 1:2.

Греки сумели оформить приличный задел уже в первом тайме. На 13 минуте забил Масурас, а на 21 — Андруцос.

Во второй половине игры норвежцы сумели выровнять игру и забили усилиями Страндберга. Но для позитивного результата этого оказалось мало.

Норвегия — Греция 1:2

Голы: Страндберг, 64 - Масурас, 13, Андруцос, 21

Норвегия: Хансен, Грегерсен, Мелинг (Бьеркан, 69), Страннберг, Айер (Ханче-Ольсен, 88), Эдегор, Сакариассен (Рюэрсон, 46), Мидтше (Серлот, 46), Торсбю (Торстведт, 46), Берг (Эурснес, 69), Холанд.

Греция: Влаходимос, Мавропанос, Цимикас, Цавелас, Пападопулос, Галанопулос (Зека, 57), Манталос (Бакасетас, 57), Пелкас (Павлидис, 75), Бухалакис (Сиопис, 75), Масурас (Цолис, 58), Андруцос (Бакакис, 90).