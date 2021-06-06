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Бельгийцы в хорошем настроении готовятся к Евро-2020.

Сборные Бельгии и Хорватии провели последний спарринг перед чемпионатом Европы. Поединок между третьей и второй командой последнего чемпионата мира прошел на Стадионе короля Бодуэна в Брюсселе.

Поединок не оправдал ожиданий. Зрители были лишены не только голевой феерии, а и опасных моментов. Впрочем, бельгийцы на правах хозяев все же доминировали и сумели реализовать свой шанс. Под занавес первого тайма Лукаку открыл счет в поединке после скидки от Денайера и неудачной игры в обороне со стороны Брозовича.

В конце матча у Лукаку был шанс удвоить счет, но Ливакович великолепно сыграл на ленточке. Хорваты могли уйти от поражения в компенсированное время, однако удар Брекало со средней дистанции прочитал Куртуа. Поражение вице-чемпионов мира — 0:1.

Следующие матчи команды проведут на чемпионате Европы. Бельгия в первом туре сыграет с Россией, а Хорватия будет противостоять Англии.

Бельгия - Хорватия 1:0

Гол: Лукаку 38

Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд, Денаер, Вертонген (Вермален 46) — Кастань, Тилеманс, Дендонкер (Эден Азар 81), Шадли (Торган Азар 71) — Мертнес (Ванакен 68), Лукаку, Карраско (Доку 81)

Хорватия: Ливакович — Врсалько, Вида, Чалета-Царь, Баришич (Гвардиол 46) — Брозович — Модрич (Пашалич 61), Ковачич (Влашич 62) — Ребич (Крамарич 62), Петкович (Брекало 70), Перишич (Оршич 80)