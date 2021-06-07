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Немцы в финале справились с португальцами.

В финале молодежного чемпионата Европы встречались сборные Германии и Португалии.

Судьбу поединка решил единственный гол Лукаса Нмечи в начале второй половины игры после передачи Ридли Баку.

Отметим, что сборной Германии это уже третий подобный титул в истории.

Германия — Португалия 1:0

Гол: Нмеча, 49

Германия U-21: Дамен — Баку, Шлоттербек, Пипер, Майер, Раум — Дорш (Янельт, 85), Озджан (Штах, 90) — Виртц (Адейеми, 67), Нмеча (Якобс, 85), Бериша (Буркардт, 67).

Португалия U-21: Кошта — Кейруш, Конте (Рамуш, 86), Лейте, Далот - Флорентину (Жедсон Фернандеш, 83), Браганса, Фабиу Виейра, Витинья (Жота, 59) — Мота (Рафаэл Леау, 46), Тиагу Томаш (Франсишку Консейсау, 59).