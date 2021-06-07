Вице-капитан сборной Ганы показал себя не с лучшей стороны.
В рамках сбора национальная команда Ганы проведет два товарищеских поединка — против сборных Марокко и Кот-д'Ивуар.
Перед этими матчами в сборной произошел скандал.
Полузащитник Арсенала Томас Партей позволил себе опоздать на предматчевую тренировку, из-за чего тренерский штаб принял решение исключить его из команды на этом сборе.
Тренеры не посмотрели на статус футболиста и тот факт, что он является вице-капитаном сборной.
Таким образом, в ближайших матчах сборной Ганы Партей принимать участие не будет.