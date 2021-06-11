Футболист уже не первый раз "вешает бутсы на гвоздь".
Себастьян Абреу, Getty Images
11 июня 2021, 19:55
Бывший нападающий сборной Уругвая Себастьян Абреу принял решение завершить карьеру. Об этом сообщает журналист Колин Миллар.
Его последним клубом стал Суд-Америка из Уругвая, ряды которого он пополнил в марте 2021 года.
За свою долгую профессиональную карьеру Абреу поиграл в 31 клубе. Среди них были как известные Ботафого, Реал Сосьедад и Ривер Плейт, так и малоизвестные.
Также отметим, что Абреу сыграл 70 игр в сборной Уругвая, в которых оформил на свой счет 26 голов.
В 2019 году Абреу начал тренерскую карьеру. Сначала он возглавлял Санта-Текила из Гондураса, а затем поработал тренером Бостон Ривер на родине.
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