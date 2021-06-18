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Вашему вниманию онлайн-трансляция матча чемпионата Европы-2020 между Германией и Португалией.

Сборная Португалии вскоре проведет свой второй поединок на групповом этапе Евро-2020, в котором действующим чемпионам Европы будет противостоять национальная команда Германии. Игра состоится в субботу, 19 июня, а местом ее проведения станет Альянц Арена в Мюнхене.

В первой игре турнира Португалия на классе разобралась с явным аутсайдером группы Венгрией (3:0), а лидер португальцев Криштиану Роналду явно был в форме, оформив дубль на последних минутах. У Германии оппонент был гораздо сложнее — сборная Франции. Как итоге минимальное поражение со счетом 0:1, но откровенно говоря, у немцев было мало шансов на успех. Команда Йоахима Лева все никак не может найти свой стиль игры, так что фактор нестабильности вполне может сыграть с ними злую шутку.

Что касается личных встреч, то история очных противостояний насчитывает 18 встреч, из которых немцы выиграли 10. У португальцев лишь три победы, последняя из которых произошла в далеком 2000 году и также на Евро на групповом этапе. Между соперниками зафиксировано пять ничьих, а статистика забитых мячей 29:16 в пользу немецкой команды. Последняя встреча команд была на ЧМ-2014, когда немцы были сильнее со счетом 4:0, а Томас Мюллер оформил хет-трик.

Онлайн-трансляция матча Португалия — Германия

Трансляция будет доступна в этой статье в день матча..

Напомним, поединок между Португалией и Германией состоится в субботу, 19 июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени. Football.ua также проведет текстовую трансляцию данной игры.