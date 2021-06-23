Другое

Вашему вниманию седьмой выпуск подкаста ПростоФутбол.

Сегодня, 23 июня, сборная Украины может узнать свою судьбу своего участия в 1/8 финала чемпионата Европы, если должным образом сойдутся звезды в квартете E.

А пока что, в седьмом выпуске подкаста ПростоФутбол Podkast ведущие сделали ключевые выводы относительно неудачного поединка нашей национальной команды против Австрии (0:1).

Вашему вниманию ПростоФутбол Podkast #7: