Другое 23 июня 2021, 09:43 Австрия. Психология или физика? Что с тактикой? Что ждать в плей-офф?— в подкасте ПростоФутбол Вашему вниманию седьмой выпуск подкаста ПростоФутбол. 23 июня 2021, 09:43 Сегодня, 23 июня, сборная Украины может узнать свою судьбу своего участия в 1/8 финала чемпионата Европы, если должным образом сойдутся звезды в квартете E. А пока что, в седьмом выпуске подкаста ПростоФутбол Podkast ведущие сделали ключевые выводы относительно неудачного поединка нашей национальной команды против Австрии (0:1). Вашему вниманию ПростоФутбол Podkast #7: Просто Футбол Podcast · #7 Разбор полётов. Украина — Австрия. Психология или физика? Что с тактикой? Что ждать в плей-офф? Команды Австрия Украина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте