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Украинский защитник принял решение продолжить карьеру в России.

Бывший защитник Мариуполя Даниил Сагуткин продолжит свою карьеру в составе Акрона из Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Соглашение с 25-летним украинцем рассчитано до лета 2023 года.

Последние полтора сезона Сагуткин выступал в составе Мариуполя. На его счету 12 поединков, в которых он забил один гол и отдал один ассист. Также на его счету четыре встречи в молодежной сборной Украины.

По итогам минувшего сезона Акрон занял 17-е место во втором по значимости чемпионате России.

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