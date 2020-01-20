Украина

Новичок Мариуполя поделился мнением о своем трансфере.

Данил Сагуткин на правах аренды перешел из Шахтера в Мариуполь. Первую половину сезона защитник провел в российском Енисее.

23-летний защитник рассказал, что хочет играть в УПЛ, а также заявил об отсутствии проблем с адаптацией.

"Получив приглашение из Мариуполя, посоветовался со своим агентом. Приняли решение о возвращении в Украину. Я хочу играть в УПЛ. Для меня это самый оптимальный вариант. Буду доказывать и бороться за место в составе Мариуполя.

Я неоднократно играл в Мариуполе, когда выступал за молодежный состав Шахтер. Со многими ребятами знаком. Поэтому с адаптацией проблем не возникло", — приводит слова Сагуткина официальный сайт Мариуполя со ссылкой на телеканал Футбол.

Ранее сообщалось, что Мариуполь арендовал у Шахтера полузащитника Артема Дудика.