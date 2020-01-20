Новичок Мариуполя поделился мнением о своем трансфере.
ДАНИЛ САГУТКИН, ФОТО ФК МАРИУПОЛЬ
20 января 2020, 21:46
Данил Сагуткин на правах аренды перешел из Шахтера в Мариуполь. Первую половину сезона защитник провел в российском Енисее.
23-летний защитник рассказал, что хочет играть в УПЛ, а также заявил об отсутствии проблем с адаптацией.
"Получив приглашение из Мариуполя, посоветовался со своим агентом. Приняли решение о возвращении в Украину. Я хочу играть в УПЛ. Для меня это самый оптимальный вариант. Буду доказывать и бороться за место в составе Мариуполя.
Я неоднократно играл в Мариуполе, когда выступал за молодежный состав Шахтер. Со многими ребятами знаком. Поэтому с адаптацией проблем не возникло", — приводит слова Сагуткина официальный сайт Мариуполя со ссылкой на телеканал Футбол.
Ранее сообщалось, что Мариуполь арендовал у Шахтера полузащитника Артема Дудика.